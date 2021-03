Die the_running_moms sind eine virtuelle Community, ein Zusammenschluss von mehreren hundert Müttern und einigen Vätern, die sich gegenseitig zum Thema Laufen, Walken, Bewegen motivieren. Hin und wieder verirren sich "Nicht-Eltern" auf den Account bei Instagram und finden die Community so klasse, dass sie sich einfach anschließen und mitmachen.

Jeder der sich gern bewegt und Motivation sucht, ist willkommen!

Seit 2020 organisieren die Runningmoms erfolgreich virtuelle Läufe (z.b. den #the_running_moms_run oder den Nikolauslauf) und spenden das Geld an caritative Einrichtungen.

Auch in diesem Jahr wird es zum Muttertagswochenende einen virtuellen Lauf geben,

den happy moms run!

Der Erlös (nach Abzug von Medaille, Versand, Verpackung) geht zu 100% an fünf Spendenempfänger in Deutschland, welche von der Community ausgewählt wurden.

Norden: Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz

Westen: Das Lächelwerk e.V. in Schmallenberg

Osten: Streetwork in Gera

Süden: Kinderhospiz in Schwäbisch Hall BW

Mitte: Kleine Helden Hospiz in Osthessen

Der Lauf wird am 8.5. oder am 9.5. stattfinden und es darf gewalked oder gelaufen werden.

Die Distanz kann sich jeder selbst bei der Anmeldung aussuchen.

Vom Familyrun 3km bis zum Halbmarathon ist alles dabei.

Auch für Rollifahrer sind Distanzen von 3km, 5km und 7km auswählbar.

Das Startgeld beträgt mind. 20 Euro. Wer möchte, darf gerne mehr spenden.

Alles für den guten Zweck.

Jetzt einfach fleißig anmelden und auf die virtuelle Party mit den the_running_moms feiern🎉🎊🍾