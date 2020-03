Badminton kommt gut an beim TV Eintracht. Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen ist auch nach dem Ausscheiden von Übungsleiter Alexander Kemna weiter angewachsen. Um der inzwischen entstandenen großen Alters- und Leistungsspanne entgegenzuwirken, hat der Verein beschlossen, sein Angebot in diesem Bereich zu erweitern. Ab dem 12. März wird die Gruppe für Kinder und Jugendliche aufgeteilt. Die jüngeren Kinder (9 - 12 Jahre) erlernen die Grundkenntnisse dann spielerisch von 17:15 bis 18:30 Uhr unter der Leitung von Justus Lüke, die Jugendlichen ab 13 trainieren weiterhin von 18:30 - 20 Uhr bei Thorsten Gerling. In beiden Gruppen steht der Spaß am Spiel und an der Bewegung im Vordergrund.

"Wir wollten dem Wunsch der Eltern entgegenkommen, für deren Kinder der bisherige Termin zu spät war" nennt die 1. Vorsitzende Uschi Rempe ein weiteres Argument für diesen Schritt. Justus Lüke und Thorsten Gerling haben die Gruppe bisher gemeinsam geleitet, so dass sich für die Teilnehmer nur die Uhrzeit ändert.

Badmintoninteressierte können einfach während der Übungsstunden in der Turnhalle an der Profilschule vorbeikommen, mitmachen und sich anmelden.

Weitere Informationen zum Gesamtangebot und zum Vereinsleben findet man unter tve-brambauer.de.