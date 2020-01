Silvester-Griller freuen sich über Rekord

Silvester ist es der Kult-Treff in Lünen und auch in diesem Jahr strömten die Gäste zum Roggenmarkt. Der Verein 'Lüner helfen Lünern' freute sich am Ende über einen Rekord.

Bratwurst und Glühwein gehören für viele Gäste zum Jahreswechsel wie das Feuerwerk und während die Brömmelkamps Musik machten, war Zeit für nette Gespräche. Premiere war in diesem Jahr die Tombola. Besucher des Silvester-Grillens konnten Lose kaufen, zu gewinnen gab es Gutscheine für Fashion & Bistro udi. Arno Feller, stellvertretender Bürgermeister von Lünen, zog die Gewinner. Familie Holtkamp verkaufte, auch wenn Peter Holtkamp seit letztem Jahr in Rente ist, wieder ihre beliebten Kalender und auch Christos Tzes, Wirt von Irodion am Roggenmarkt, spendete wieder für die Aktion. Der Kassensturz brachte dann einen neuen Rekord: 5.900 Euro für Menschen in Not in Lünen. "Dank geht an die Nachbarn und ihr Verständnis für das Silvester-Grillen, nur so können wir Jahr für Jahr für den guten Zweck sammeln", so Wilhelm Scharbaum, Vorsitzender von 'Lüner helfen Lünern'.

