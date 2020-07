.

Der Ortsverband Lünen des VdK wächst weiter.

Im Januar 2019 hatte der Sozialverband Lünen gerade die Mitgliederanzahl von 1.350 erreicht. Nun gut 1 Jahr später wurde das 1.500-ste Mitglied aufgenommen!

Dazu veröffentlicht der VdK-Vorstand nachfolgende Pressemitteilung:



Sozialverband VdK Lünen begrüßt das 1500. Mitglied



Der Ortsverband Lünen begrüßte und überraschte Frau Ilona Bischoff am 18.06.2020 als 1.500-stes Mitglied.

Die ganze Familie ist bereits beim VdK und nun konnte die Vorsitzende Angela Nowak einen Präsentkorb an Frau Bischoff überreichen (siehe Foto)

Lünen ist der nach wie vor der mitgliederstärkste Ortsverband im Kreis Unna, der 10 Ortsverbände umfasst.

Einerseits erfreulich, auf der anderen Seite aber traurig, dass immer mehr Menschen um ihr Recht gegenüber Krankenkassen, Behörden, Versorgungsämter usw. kämpfen müssen. Dafür steht der Sozialverband VdK Lünen ein.

Von der Gründung bis heute

Der Sozialverband VdK ist die Lobby der Menschen mit Behinderungen, chronisch Erkrankten, ob Kinder oder Senioren*innen, der sozialversicherten Menschen im Arbeitsleben und alle Personen, die die Bestrebungen des Verbandes unterstützen und fördern.

Nach der Gründung im Jahr 1948 haben es sich sozial eingestellte Menschen zur Aufgabe gemacht, Personen in Not zu helfen.

Auch heute gibt es Menschen, die anderen mit Engagement hilfreich zur Seite stehen. Mitglieder werden gegenüber Behörden, Sozialleistungsträgern und vor Gericht vertreten.

Was bietet der Ortsverband Lünen noch?

Wir stehen unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Informieren und beraten in Sprechstunden, bei Informationsveranstaltungen, Bildungsfahrten und auch gesellige Treffen gehören zu unseren Aktivitäten. Ebenso wirken wir bei der kommunalen Behinderten- und Seniorenpolitik in Lünen mit.

Für weitere Informationen schauen Sie auch ins Internet unter

www.vdk.de/ov-luenen/ID124875



Verfasser:

Gabriele Göhlich

Vorstands-Beisitzerin

.