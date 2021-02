Abriss startet für Häuser am Katzbach

Maschinen stehen schon bereit, am Katzbach startet der Abriss für den neuen Wohnpark der Deutschen Reihenhaus. Im Juni sollen schon Häuser stehen - inklusive Dach.

Ein Wohnhaus und mehrere Hallen, die aktuell noch auf dem Gelände an der Ecke Katzbach und Döttelbeckstraße stehen, müssen weichen und dafür beginnen nun die Arbeiten. Wie Achim Behn, Pressesprecher der Deutschen Reihenhaus erklärt, stehen ab März dann die Erdarbeiten auf dem Plan, schon Mitte des Monats kommen dann zum Beispiel Bodenplatten und Kabel. Im Mai werden - in einzelnen Elementen - die ersten von sechzehn Häusern geliefert, zweieinhalb am Tag. Die Dächer folgen im Juni. "Die Häuser im Wohnpark sind alle verkauft", so Behn.



Thema "Abriss" im Lokalkompass:

> Abriss - letzte Bilder aus der alten Lichtburg