Firma ist neu im Altkleider-Geschäft

Rotes Kreuz, Johanniter, andere Wohlfahrtsverbände oder auch die Gesellschaft für Abfallwirtschaft bestimmen bisher das Bild im Altkleider-Geschäft im Kreis Unna, doch das ändert sich seit dem Jahreswechsel. Ein Privat-Unternehmen ist neu in sechs Städten.

Aufsteller der Container ist die Firma Eurocycle aus der Nähe von Frankfurt am Main. Im September hatte sich das Unternehmen beim Kreis Unna gemeldet und bekundete für Lünen, Bergkamen, Schwerte, Selm, Holzwickede und Unna Interesse an Container-Standplätzen. Gründe, diesem Wunsch nicht zu entsprechen, gab es beim Kreis nicht und so gilt nun die Erlaubnis für 135 neue Container, wenn auch zu gewissen Regeln. Auflage ist beispielsweise, dass das Unternehmen nicht mehr Container aufstellen darf, als beantragt, erklärt Kreis-Pressesprecherin Constanze Rauert. Die Erlaubnis ist zudem auf drei Jahre befristet, in dieser Zeit nehmen die Behörden die Arbeitsweise der Neuen - dazu gehören die Sauberkeit an den Stellplätzen oder die zuverlässige Leerung - unter die Lupe. In Lünen darf Eurocycle nach Auskunft von Benedikt Spangardt, Pressesprecher der Stadt, elf Standorte auf städtischen Flächen nutzen, pro Standort ein Container und meist in der Nähe von Altglas-Containern. In Selm wünscht sich das Unternehmen zwanzig Standorte.

Keine Antwort auf E-Mail

Im Kreis Unna stehen laut Rauert aktuell insgesamt rund fünfhundert Altkleider-Container der unterschiedlichen Anbieter, private Firmen sind dabei aber eher die Ausnahme. Von Eurocycle erhielt der Lüner Anzeiger keine Stellungnahme. Kontakt-Versuche über mehrere Telefonnummern liefen ins Leere, nur unter der kostenpflichtigen Hotline der Firma verwies ein Mitarbeiter auf die schriftlich zu kontaktierende Pressestelle des Unternehmens. Eine E-Mail-Anfrage unserer Redaktion blieb aber ebenfalls ohne Antwort.

