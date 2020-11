Wegen eines weiteren Corona-Falles in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Marl wurde die Einrichtung komplett unter Quarantäne gestellt. Bei einem routinemäßigen Corona-Test vor einer geplanten Operation war das Ergebnis bei einem Bewohner der ZUE in Marl am Dienstag positiv.

Nachdem die Einrichtung bereits aufgrund von sieben Personen mit positivem Ergebnis, die auf einer Etage wohnen, unter Teilquarantäne gestanden hat, wurde die ZUE nun aufgrund des weiteren Corona-Falls vollständig unter Quarantäne gestellt. Die am Dienstag positiv getestete Person wohnt auf einer anderen Etage als die sieben vorherigen Fälle, so dass die Entscheidung des Kreisgesundheitsamtes vor diesem Hintergrund gefallen ist.

Kreisgesundheitsamt Recklinghausen lässt am Freitag alle Bewohner testen

Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen lässt nun am Freitag (13. November) eine Testung aller Bewohner auf den betroffenen Etagen in der Einrichtung vornehmen. Ebenfalls getestet werden dann alle Mitarbeiter/ in der Einrichtung, die in der Zeit vom 7. bis 10. November im Dienst waren.

Die vom Kreisgesundheitsamt angeordnete vollständige Quarantäne der Einrichtung, gilt seit dem 10. November. Die entsprechenden Ordnungsverfügungen wurden vom Ordnungsamt der Stadt Marl erlassen.

In der Einrichtung leben derzeit 72 geflüchtete Menschen. Wann die Quarantäne in der Einrichtung wieder aufgehoben wird, kann frühestens nach einer zweiten Testung aller betroffenen Personen entschieden werden.