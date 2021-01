Der Corona-Lockdown zeigt anscheinend Wirkung im Kreis Recklinghausen. Auch wenn die Covid-19-Infektionen nicht signifikant sinken, die Ansteckungen werden aktuell weniger. Die neuen Corona-Fälle binnen der letzten 24 Stunden belaufen sich auf 131. Der Inzidenzwert ist auf 151,4 gefallen, aber auch die Zahlen der akut Corona-Infizierten nehmen ab. Gute Nachricht: Es gibt keinen neuen Todesfall von gestern auf heute.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 18790. Als genesen gelten inzwischen 16539 der positiv getesteten Personen. Derzeit sind 1952 Menschen aktuell infiziert. Inzidenzwert 151,4. Es gibt 430 Todesfälle.

Die Zahlen in den Städten des Kreises Recklinghausen lauten wie folgt (Stand 17. Januar, 6 Uhr):

Marl 2746 Fälle / 2421 Gesundete / 42 Todesfälle / 283 aktuell Infizierte / 126,1 Inzidenz

Castrop-Rauxel 1863 1605 25 233 173,2

Datteln 1237 1084 57 96 135,9

Dorsten 1788 1606 29 153 104,4

Gladbeck 3068 2642 66 360 235,4

Haltern am See 579 536 4 39 31,7

Herten 2091 1819 66 206 173,1

Oer-Erkenschwick 1105 992 30 83 111,4

Recklinghausen 3609 3111 94 404 177,7

Waltrop 835 723 17 95 143,2

Es handelt sich bei der ersten Zahl um alle je positiv getesteten Fälle. Die Gesundeten sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Diese Statistik in Form einer Karte sowie ein Diagramm zum Verlauf der Pandemie im Kreis Recklinghausen und in den Städten finden Sie auf der Internetseite.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern. Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort befinden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Infotelefon: 02361/53 2626

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Ab sofort ist das Corona-Infotelefon montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen.