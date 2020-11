Es bleibt beunruhigend im Regierungsbezirk Münster und insbesondere im Kreis Recklinghausen. Auch wenn der Inzidenzwert von gestern auf heute knapp unter 200 gefallen ist, bleibt der Kreis absoluter Hotspot im Regierungsbezirk. Erst danach folgt Gelsenkirchen und der Kreis Bottrop.

Aber: Die Inzidenzzahlen (Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) steigen in den Kreisen und Großstädten des Regierungsbezirks Münster mit Ausnahme der Kreise Recklinghausen und Warendorf sowie der Stadt Gelsenkirchen weiter an.

Laut LZG NRW (Stand: 14. November, 0 Uhr) ergibt sich heute folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Stadt Bottrop: 178,6 (158,2)

Kreis Borken: 160,8 (116,3)

Kreis Coesfeld: 68,9 (53,5)

Stadt Gelsenkirchen: 156,4 (158,3)

Stadt Münster: 83,1 (82,5)

Kreis Recklinghausen: 198,0 (213,0)

Kreis Steinfurt: 132,1 (130,1)

Kreis Warendorf: 173,8 (187,2)