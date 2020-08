Die Nachricht kam für viele Niederrheiner überraschend: Die beliebte Moerser Band „Holodeck“ löst sich auf. In elf Jahren hat sich die Truppe mit ihrem eigenen Coverstil von Pop- und Rockhits eine große Fangemeinde erspielt.

Dass nun Schluss sein soll, bedauert auch Adam Ruta, Veranstalter der in Moers, Rheinberg und Xanten bekannten ENNI Night of the Bands. „Holodeck gehörte immer zu unseren Publikumsmagneten.“ Umso mehr freut sich Ruta, dass „Holodeck“ ihr Abschieds-Konzert ausgerechnet im Rahmen des Summer Special der ENNI Night of the Bands geben. Am kommenden Samstag, 29. August, gehen sie beim Picknick-Konzert am ENNI Sportpark Rheinkamp ein letztes Mal auf die Bühne, wo sie sich mit dem Comedian Jens Wienand abwechseln. „Das sollten sich nicht nur Holodeck-Fans dick anstreichen“, verspricht Stefan Krämer, Geschäftsführer der ENNI Energie & Umwelt als Hauptsponsor, beste Unterhaltung – natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorgaben.

Dass ausgerechnet zum Summer Special der Sommer in diesen Tagen eine Pause einlegt, kann den Veranstalter nicht schocken. Denn für den Samstag sagen die Wetterfrösche aktuell zwar keine Hitze, aber dafür trockenes Wetter voraus. „Und wenn alle Stricke reißen, verlegen wir die Show auf den nächsten Abend. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit“, erklärt Ruta, der maximal 340 Gäste einlassen kann. Diese werden jeweils zu zweit in 170 Sitzkreisen vor der Bühne Platz nehmen. Wer sich selbst Decken und Stühle mitbringt, sitzt weiter vorne – die hinteren Sitzkreise sind bestuhlt. Verpflegung können sich die Besucher für ihr Picknick selbst mitbringen, müssen sie dank eines Gastronomieangebots aber nicht. Jedoch gilt ein Glasverbot. Und dann kann es schon losgehen: Holodeck spielen zwischen 19 und 22 Uhr zwei Sets; in der Pause dazwischen präsentiert Top-Comedian Jens Wienand sein aktuelles Programm „Willkommen im Club“. Wichtig: Wer sich außerhalb seines Kreises bewegt, muss eine Mund-Nasen-Maske tragen, es gelten die vorgeschrieben Hygieneregeln.

Tandem-Tickets für das Summer Special gibt es für 28 Euro plus Vorverkaufsgebühr unter www.enni.de/mmc Der Ticketpreis gilt für einen Sitzkreis, in dem zwei Personen Platz nehmen dürfen.