Für die Menschen, die über die vergangenen Feiertage zum Wohle anderer arbeiten mussten, hat der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider auch in diesem Jahr wieder ein Kreuzworträtsel gestartet.

Den Preis, eine nagelneue, rote Senseo-Kaffeemaschine, konnte Schneider jetzt Gudrun Becker, stellvertretend für die Mitarbeiter in der Endoskopie des Sankt Josef-Hospitals Xanten, übergeben.

„Die Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern und vielen Einrichtungen mehr tun an Weihnachten und Silvester ihren Dienst, damit wir beruhigt feiern können. All diesen Menschen habe ich in einem Brief gedankt und ein Kreuzworträtsel beigelegt, das zur Zerstreuung zwischendurch dienen sollte“, erklärt der Landtagsabgeordnete.

Zahlreiche Einsendungen sind daraufhin eingegangen. Gezogen wurde schließlich Gudrun Becker, die die Kaffeemaschine gemeinsam mit den Kollegen jetzt auch an normalen Diensttagen nutzen wird.