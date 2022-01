Am Dienstag, 11. Januar, befreiten gegen 17 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit schwerem Gerät einen Mann aus einer misslicher Lage.

Bei Wartungsarbeiten an den Öltanks einer Heizungsanlage stürzte ein Mann so unglücklich das er sich zwischen einer Mauer und zwei Heizölzanks einklemmte.

Zwischen dem Mauerwerk und den Tanks war maximal 15 Zentimeter Abstand. Die Tanks waren so angeordnet das ein Verschieben unmöglich war. Erste eigene Versuche sich zu befreien waren erfolglos. Nach circa 40 Minuten wurde von den Angehörigen die Feuerwehr gerufen.

Neben einem Rüstzug wurden auch ein Rettungswagen und eine Notärztin zur Einsatzstelle entsendet.

Eingeklemmter war unverletzt

Der Mann wurde durch die Notärztin betreut. Er war unverletzt und jederzeit ansprechbar.

Zur Rettung musste schweres feuerwehrtechnisches Gerät eingesetzt werden.

Nachdem eine Mauer entfernt wurde konnten zuerst die Beine des Verunglückten erreicht werden. Mit zwei Akkuspreizern konnte ein Tank nach langer Vorbereitung und mehrmaligen unterbauen mit Holzkeilen soweit eingedrückt werden, dass es schließlich gelang den Mann zu befreien. Diese Aktion dauerte circa zweieinhalb Stunden.

Nach der Befreiung wurde der Verunglückte zur weiteren Abklärung auf Verletzungen in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Mülheim war mit insgesamt 14 Einsatzkräften im Einsatz.