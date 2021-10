In der Nacht von Samstag, 2., auf Sonntag, 3.Oktober, griff gegen 2.15 Uhr eine Tätergruppe von drei Personen in der Fußgängerzone der Mülheimer Innenstadt einen 61-Jährigen an.

Der Mülheimer lief aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße zu der Kreuzung Schloßstraße/ Löhberg, als er dort auf die Tätergruppe in der Fußgängerzone stieß. Sie schlugen auf den Mann nach jetzigem Stand grundlos ein, bis er zu Boden ging. Anschließend traten sie auf ihn ein, bis er vermutlich für kurze Zeit sein Bewusstsein verlor und nicht mehr ansprechbar war. Ein Zeuge konnte sehen, wie zwei der drei Täter in Richtung der Leineweberstraße geflüchtet sind.

Einer von ihnen soll männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Der zweite Täter soll ebenfalls männlich, 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er sei ähnlich bekleidet gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich der Schloßstraße, Leineweberstraße oder Viktoriastraße Verdächtiges gesehen haben. Tel. 0201/829-0.