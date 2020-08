Vergangenen Dienstagnachmittag, 28. August, gegen 17.05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Oberhausener Straße/Ausfahrt BAB 40. Der 58 Jahre alte Renault Megane-Fahrer fuhr auf der Oberhauser Straße in Richtung Oberhausen. In Höhe der Abfahrt von der A40 kommend, hielt er an der rotzeigenden Ampel an. Als diese auf das Grünlicht wechselte fuhr er los. Zeitgleich nahm der 63-jährige VW Golf-Fahrer von der Autobahn A40 in Richtung Duisburg die Ausfahrt MH-Styrum. Er konnte auf der langen und geraden Abfahrt die Ampel frühzeitig erkennen. Diese sei definitiv "grün" gewesen, als er die Kreuzung passierte, um nach links auf die Oberhauser Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Die 58-jährige Beifahrerin des schwarzen Golffahrers verletzte sich durch den Zusammenstoß und wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Ampel im Kreuzungsbereich definitiv "grün" gezeigt habe. Die Ampelschaltungen wurden durch die eingesetzten Beamten kontrolliert, sodass festgestellt wurde, dass einer der Beteiligten "Rot" gehabt haben muss. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und womöglich Hinweise zur Ampelschaltung geben können.