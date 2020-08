Die Gelegenheit, als Schaupieler an Theaterprojekten mitzuwirken und auf der Bühne zu stehen, gibt es in der VolXbühne für jeden interessierten Bürger. Zur Vorbereitung bietet Jörg Fürst, Regisseur und künstlerischer Leiter der Bühne, wöchentlich kostenlose Workshops an. Mitmachen kann man mit 13 oder 83 Jahren, auch das Geschlecht spielt keine Rolle. Generationenübergreifend wird an der VolXbühne zusammengearbeitet.

Mal Bühnenluft schnuppern

Neben der Möglichkeit zur Mitarbeit in den Theaterprojekten bietet die VolXbühne des Theater an der Ruhr interessierten Menschen – mit und ohne Theatererfahrung – die Möglichkeit sich in den Workshops selber auf der Bühne zu erfahren, durch das gemeinsame Training und Theaterspielen Teil des Ensembles der Generationen zu werden und schließlich auch als Spieler mit auf der Bühne des Theaterstudios zu stehen – in einem Stück, welches man vorher selber mit entwickelt hat. Für nahezu jeden findet sich dadurch eine Beteiligungsmöglichkeit. Der erste Workshop findet statt am Mittwoch, 26. August, 15.30 bis 17.30 Uhr. Interessierte können einfach vorbeikommen, die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Sinnvoll ist ein kurzes telefonisches Infogespräch unter Telefon 0208 43962910 (AB). Die Corona-Regeln werden während der wöchentlichen Workshops eingehalten.

Bürgerbühne für alle

Die VolXbühne, Ensemble der Generationen, Adolfstraße 89 a, ist die einzige Bürgerbühne für alle. Sie gehört zum Theater an der Ruhr am Raffelberg und befindet sich doch mitten in der Stadt im Südviertel. Theater spielen, einmischen, mitmachen und einfach dabei sein geht immer! Als Bürgerbühne ist es einen Spielraum für Jedermann und Jedefrau, die sich als Souffleur, Fahrer, Techniker oder organisatorisch einbringen können. Ein Theater als Motor für gemeinsame Aktionen, Aufführungen, Film und Konzertabende. Die Leitung hat Jörg Fürst, Regisseur.