Es geht endlich wieder los! Mit Live Musik, Theater und lecker Häppkes für alle Fans der VolXbühne und solche, die es an diesem Abend noch werden. Feiert mit uns den Beginn einer vielversprechenden Spielzeit 2020/2021! Live Musik und Musiktheater gibt's draußen vor der VolXbühne. Eingeladen sind alle Mülheimer am Samstag, 29. August, ab 17 Uhr, Adolfstraße 89 a, VolXbühne! Lasst Euch überraschen.

UMSONST & DRAUSSEN

Das kleine nickelige Virus hat die VolXbühne über die letzten Monate ziemlich ausgebremst. Im Hintergrund haben wir natürlich fleißig weiter gearbeitet und so freuen wir uns sehr darauf mit Euch am 29. August OPEN AIR mit Live-Musik in die neue Spielzeit zu starten – UMSONST & DRAUSSEN!

18 – 19 Uhr: JAZZ mit dem MINIMALTRIO (Ruhrgebiet)

Carlos Boes (Saxophon), Peter Deinum (Kontrabass), Peter Eisold (Schlagzeug, Perkussion) beginnen unser kleines Fest mit Jazz vom Feinsten !

19.30 – 20 Uhr: spielen ALMA MIRANDA (Chile)

Die chilenischen Zwillingsschwestern Pía (Posaune, Gesang, Percussion) & Paz (Querflöte, Gesang) sind die Protagonistinnen von TWINS – ICH UND ICH, der ersten Premiere in der neuen Spielzeit 2020/2021 am 1. Oktober und „nebenbei“ als Profimusikerinnen äußerst aktiv … heute mit ihrem eigenen Liveprogramm Open Air an der VolXbühne!

Mal reinhören? Pia Miranda an der Posaune:

20.15 - 21.30 Uhr: Ensemble FREMD 4.0 (Balkan, Chile, Kuba, Senegal, Syrien)

Jeder, der das Musiktheaterstück FREMD 4.0 in der VolXbühne bereits live gesehen hat, weiß, welch passionierte, hochkarätige Musiker*innen uns mit AIDARA SECK (Trommel, Gesang), MAJELA VAN DER HEUSEN (Kontrabass, Gesang), PÍA MIRANDA (Posaune, Gesang), RUDI RUMSTAJN (Gitarre, Gesang) und SAADO KHAROUF (Tanz, Gesang) hier „einheizen“ werden!

Quiche & Getränke



Gegen Hunger und Durst ist was gebacken an diesem Abend: Lecker Quiche-Häppkes in allen möglichen Varianten. Süßes und Herzhaftes. Alkoholisches und Nicht-Alkoholisches werden zum Durchhalten gereicht. Spenden erbeten und erwünscht !

Macht Euch auf den Weg zur VolXbühne am Samstag, 29. August, ab 17 Uhr.

Ort: VolXbühne (Open Air), Adolfstr. 89a, 45 468 Mülheim an der Ruhr

WICHTIGE Info:

Die Corona-Schutz-Regeln werden vom Veranstalter eingehalten. Gäste sollten für MN-Schutz und Distanzregeln selbstverantwortlich sorgen. Die Rückverfolgung der Gäste (Adressen, Telefon) wird - wie in der Gastronomie- vom Team der VolXbühne vor Ort über Formulareinträge gewährleistet.