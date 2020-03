Aufgrund der fortschreitenden Coronovirus-Epidemie schränken immer mehr Firmen und Einrichtungen ihren Publikumsverkehr ein.

Auch die medl hat sich dazu entschlossen, die Türen des Gebäudes bis auf Weiteres zu schließen. Der Kundenservice bleibt weiterhin wie gewohnt erreichbar – per E-Mail an service@medl.de und auch telefonisch unter 4501-333. „Natürlich werden wir auch weiterhin wie gewohnt für unsere Kunden arbeiten und erreichbar sein. Abgesehen von dem persönlichen Kontakt, wird es für unsere Mülheimer also keinen merkbaren Unterschied geben“, so Jan Hoffmann, Vertriebsleiter der medl GmbH. Des Weiteren werden alle Außentermine abgesagt und interne Termine auf ein Minimum beschränkt.

MEG schließt Wertstoffhof

Infolge der Corona-Pandemie muss auch die MEG Maßnahmen ergreifen, um ihre Mitarbeiter und Kunden bestmöglich vor Ansteckungen zu schützen. Aus diesem Grund wird ab Dienstag, 17. März, der Wertstoffhof bis auf Weiteres geschlossen. Auch das Schadstoffmobil wird nicht mehr zu den Standorten fahren. Der Publikumsverkehr wird auf ein absolut notwendiges Mindestmaß beschränkt. Der Haupteingang wird geschlossen und der Verkauf der MEG Abfall- und Laubsäcke wird über das Fenster am Waagebüro abgewickelt. Gewerbliche Anlieferungen sind zunächst noch möglich, gewerbliche Schadstoffanlieferungen eingeschlossen. Die Betreuung der gewerblichen Kunden der MEG wird, wenn möglich, auf Telefon und E-Mailverkehr reduziert.

Sollten die Infektionen weiter um sich greifen, wird die MEG weitere Leistungseinschränkungen einleiten müssen. Für die MEG hat die Entsorgung der Restmüll- und Gelben Tonnen aus Haushaltungen sowie die Entsorgung von Krankenhäusern, Pflegeheimen und weiteren Institutionen der Gesundheitsvorsorge oberste Priorität. Die MEG weist im Übrigen darauf hin, dass im Umgang mit den Restmüllbehältern die üblichen hygienischen Vorsorgemaßnahmen ausreichend sind. Möglicherweise vorhandene Viren werden in den Müllverbrennungsanlagen sicher vernichtet.

Keine Publikumsverkehr im Finanzamt

Auch die Finanzämter in NRW verzichten vorübergehend auf den Publikumsverkehr. Lediglich in dringenden Ausnahmefällen kann ausnahmsweise nach vorheriger Terminvereinbarung ein Termin im Finanzamt stattfinden. Telefonisch sind die Mitarbeiter zu erreichen. Steuererklärungen und Anträge können fristwahrend in den Hausbriefkasten geworfen werden. Sie werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die Finanzamtskantine ist für externe Besucher nicht zugänglich.

Aus aktuellem Anlass bleibt die Bürgeragentur bis auf weiteres geschlossen. Die Bürger können die BA weiter telefonisch unter Tel. 455-1644 oder per Mail: buergeragentur@muelheim-ruhr.de sowie per Onlineformular erreichen: www.muelheim-ruhr.de/buergeragentur/formular/

Caritas schließt Kleiderkammer

Die Caritas-Zentrale ist für Publikumsverkehr zunächst ab sofort bis einschließlich Sonntag, 19. April, geschlossen. Ebenso sind die Wäscherei und die Kleiderkammern in diesem Zeitraum nicht geöffnet. Die Inanspruchnahme der Beratungsdienste ist aber nach wie vor möglich. Eine telefonische Terminvergabe erfolgt unter Tel. 0208/30008-0 montags bis donnerstags von 8.30 bis 14.30 Uhr möglich. Freitags schließt die Zentrale schon um 14 Uhr.

Ruhrbahn schließt Kundencenter

Ab Dienstag, 17. März, bleiben die Ruhrbahn-KundenCenter in Essen und Mülheim an der Ruhr aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen.Tickets können in Vorverkaufsstellen, an einem von 313 Ticketautomaten im Ruhrbahn-Bedienungsgebiet und in der App ZÄPP erworben werden. Die Vorverkaufsstellen in Mülheim befinden sich hier.