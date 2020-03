Hilfe für schwerkranke Covid-19 Patienten leistet auch die Uniklinik Essen. Sie nimmt insgesamt vier schwererkrankte Patienten aus Frankreich und zwei Erkrankte aus Italien auf. Am Samstag, 28. März, sind die ersten zwei Covid-19-Patienten aus Frankreich angekommen.

Sie wurden von einem Militärhubschrauber transportiert, der auf dem Mülheimer Flughafen landete. Von dort sind sdie Patienten in die Essener Klinik transportiert worden. Die Patienten werden auf der Intensivstation der Klinik für Anästhesiologie & Intensivmedizin und der Intensivstation der Klinik für Knochenmarktransplantation versorgt.

Die Essener Universitätsmedizin beteiligt sich damit an einer Rettungsaktion des Landes NRW. Die Patientinnen und Patienten müssten ohne diese Hilfe voraussichtlich sterben, da Italien und Frankreich über nicht genügend Intensiv-Betten mit Beatmungsgeräten verfügen und die dortigen Gesundheitssysteme in einigen Regionen wegen der Vielzahl an Corona-Fällen bereits vor dem Kollaps stehen. Insgesamt sollen zehn italienische Patienten auf Intensivstationen in ganz Nordrhein-Westfalen verteilt werden, den Transport übernimmt die Luftwaffe.