Die Grundschule am Dichterviertel bekam jetzt Besuch von der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) und vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). BPB-Mitarbeiter Hans Georg Lambertz überraschte Konrektorin Jana Groß und die 22 Dritt- und Viertklässler aus ihrer Elefantenklasse mit der Nachricht, dass ihre Nachrichtensendung zum Thema Kinderrechte beim Schülerwettbewerb der BPB in der Kategorie Nachrichten den ersten Preis gewonnen hat. Deshalb kam auch ein Kamerateam des ZDF-Landesstudios Düsseldorf ins Dichterviertel, um für die Kika-Kindernachrichtensendung Logo einen Beitrag über ihre jungen Kollegen von der Bruchstraße zu drehen.

"Wir haben gemeinsam viel Arbeit investiert. Sonst hätten wir nicht gewonnen. Wir haben uns sehr intensiv mit den Kinderrechten beschäftigt und viel darüber gelernt. Es war spannend, aber auch ziemlich anstrengend. Aber es ist toll, dass wir gewonnen haben", sprechen Mio, Sophie und Amra für ihre Mitschüler aus der Elefantenklasse. Die Nachrichten-Kinder und ihre Klassenlehrerin Jana Groß freuen sich jetzt auf eine fünftägige Reise nach Mainz, wo sie unter anderem das Sendezentrum des ZDFs und die Logo-Nachrichtenredaktion besuchen werden.

Demokratie und Medienkompetenz

Im Rahmen einer Projektwoche zum Thema Kinderrechte war Klassenlehrerin Jana Groß in die Rolle der Chefredakteurin und Produzentin geschlüpft, die mit ihren Redaktionskollegen aus der Elefantenklasse eine siebenminütige Nachrichtensendung produzierte. Da wurde über Themen diskutiert, recherchiert, moderiert, geschrieben, gemalt, interviewt, gemalt und dekoriert. Die Sendung aus dem Studio Dichterviertel zeigt, dass Kinder- und Menschenrechte nichts abstraktes, sondern ganz konkret sind. Kinderrechte beginnen nicht erst in der Schule, wenn Kinder gewaltfrei und ohne Mobbing miteinander lernen können, wenn man sich um ihre Gesundheit kümmert und auch ihr Selbstbewusstsein fürs Leben stärkt. Auch gut gepflegte und nicht zu kleine Spielplätze und die politische Berücksichtigung von Kinder-Ideen und Kinder-Belangen sind für die Logo-Nachrichtenmacher von der Bruchstraße ein Kernbestandteil ihrer Rechte, die Teil der seit 1949 im Grundgesetz (Artikel 1-19) verankerten Grundrechte sind.

Lehrerin Jana Groß ist begeistert: "Alle Kinder sind bei dem Projekt über sich hinausgewachsen. Sie haben nicht nur gelernt, wie Demokratie funktioniert und dass sie selbst auch das Recht haben, ihre Meinung zu sagen und in unserer Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen gehört und ernstgenommen zu werden. Und obendrein haben sie auch noch ihre Medienkompetenz weiterentwickelt." Für Hans Georg Lambertz von der Bundeszentrale für politische Bildung steht fest: "Die Kinder haben gemeinsam Außergewöhnliches geleistet uns sind zurecht dafür ausgezeichnet und anerkannt worden. Das ist auch ein wesentliches Ziel unseres Schülerwettbewerbs, an dem in seinem 50. Jahr diesmal 40.000 Schüler aus 1700 Klassen teilgenommen haben, von den 180 Klassen in der Wettbewerbskategorie Nachrichten gestartet sind."

Der nächste Preis winkt schon

Für Rektorin Nicola Küppers steht fest: "Man kann einfach nur stolz darauf sein, wenn man solche Lehrerinnen und solche Schüler hat." Und es geht weiter: Denn die Gemeinschaftsgrundschule am Dichterviertel gehört zu den bundesweit 18 Schulen, die jetzt für den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis nominiert worden sind. Die Grundschule, an der zurzeit 189 Kinder lernen, startet diesmal in der Kategorie Teilhabe und gerechtes Lernen. Der Deutsche Schulpreis wird am 10. Mai vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin verliehen.

Zur preisgekrönten Nachrichtensendung aus dem Dichterviertel