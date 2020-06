Die Ausstellungsmacher der RUHR GALLERY MÜLHEIM zeigen aktuell die Gemeinschaftsausstellung SCHÖNER! in 3 Teilen in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr.

Bereits über 85 "Kunstwerke des Tages" wurden ermittelt.

Aktuell läuft die 2. Ausstellungsreihe in der RUHR GALLERY MÜLHEIM in der Ruhrstraße 3 - die 3. Ausstellung ist bereits in Vorbereitung wiederum mit Teilnahme von interessanten Künstlerinnen und Künstlern.

MITMACHER*INNEN GESUCHT

Der Kurator der Schau SCHÖNER! Klaus Wiesel sucht noch Mitmacherinnen und Mitmacher, die das Jahresthema des Kunstjahres 2020 "Beethoven inspiriert" aufgreifen und sich mit Ideen und Arbeiten einbringen.

Die Aktion "Kunstwerk des Tages" wird gefördert vom Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR) in Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Künstlerbund – beide Vereine haben ihre Geschäftsstelle in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstraße 3, wo auch das Mülheimer Kulturmuseum KuMuMü seine ständige Sammlung zeigt.

#BTHVN2020MLHM #MLHMRHR #RuhrGallery #KuMuMü #KuMuMH #BTHVN2020 @kumumuelheim #17062020 - 85- Kunst in Mülheim Künstler und Künstlerinnen machen mit im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 in der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Wohin gehen die Bewerbungen?

Bewerbungen für weitere Kunstwerke bitte an den Kurator der Ausstellungsreihe: Museum@Kunststadt-MH.de oder via FON: 0208 46949-567 (Geschäftsstelle Mülheimer Kunstverein KKRR, Ruhrstr. 3 / Ecke Delle 54-60). Bitte ein Foto, Vita und Kontaktdaten nicht vergessen!

