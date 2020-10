Doris Zier feierte 80. Geburtstag

In Corona-Zeiten hat die Fleischerei Jürgen Zier in Dümpten nur vormittags von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Das Kerngeschäft der Ziers ist Mittagessen. Drei Wagen fahren täglich - von Montag bis Samstag - frisch zubereitetes Mittagessen in ganz Mülheim aus: Currygeschnetzeltes auf Reis oder Königsberger Klopse mit roter Bete und Kartoffeln. Das Essen für den Sonntag wird samstags mitgeliefert. Das läuft über Vorbestellungen unter Telefon 0208-71496.

„Die Vorbestellungen sind wichtig für unsere Planung,“ Doris Zier unterstützt ihren Sohn Jürgen auch in ihrem hohen Alter noch. Am vergangenen Sonntag ist Doris Zier 80 Jahre alt geworden: „Ich weiß nicht, wo die 80 Jahre geblieben sind.“ An ein Rentnerleben denkt die rüstige Fachfrau noch lange nicht. Sie erinnert sich an die Anfänge der Fleischerei 1974: „Das war kein einfacher Start nach der Übernahme. Aber wir haben das geschafft.“ 1974 ist Familie Zier von Essen nach Dümpten gezogen. Seit Jahrzehnten wird den Kunden im Laden, Anne-Frank-Str. 11, eine hohe Qualität von Fleisch und Wurstwaren angeboten. Doris Zier: „Ich habe auch heute alles da, nur nicht mehr in der Auslage – wie früher.“

Auf dem letzten WiK-Sommerfest sind Doris und Jürgen Zier Unternehmer des Jahres 2019 geworden. Ein Dankeschön an alle Kunden, die Dümptener Werbegemeinschaft (WiK) und an alle, die an sie an ihrem Geburtstag gedacht haben. Doris Zier.

Die Gewinner der WiK-Aktion erhalten in Kürze Gutscheine

Mittlerweile sind die eingereichten Quittungen und Rechnungen der diesjährigen „Gan(z)s-schön-shoppen“-Aktion bei beim WiK-Vorstand, bei Bernd Bellenbaum, eingegangen. Diese Aktion ist auch 2020 gut angenommen worden. Über 20 Dümptener haben Quittungen und Rechnungen eingereicht. Aufgrund der Pandemie kann ein gemeinsames Gänseessen mit den diesjährigen Gewinnern nicht stattfinden. In den nächsten Tagen werden die Gewinner ermittelt und Gutscheine versendet. Die Gutscheine können beim Restaurant Liebling, Dümptener Tor oder Wok of Fame eingelöst werden, so Bernd Bellenbaum.