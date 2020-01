Mit C&A verlässt ein großer Mieter das Shopping-Center in der Innenstadt Weiter Sorgen macht die Entwicklung in der Innenstadt. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, verlässt mit C&A ein großer Mieter das Forum. Zum 30. September ist der Vertrag gekündigt, ab Oktober hat die Filiale geschlossen, wie eine Sprecherin des Textilhändlers bestätigte. C&A belegt zur Zeit im hinteren Teil des Forums eine Fläche von 1550 Quadratmetern.

Insgesamt sieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind von der Schließung betroffen. Man sei sehr bemüht, den von Filialschließungen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Alternativen anzubieten. Dazu gehöre auch die Möglichkeit, in umliegenden Filialen zu arbeiten, heißt es in einer Stellungnahme.

Nicht nur die Filiale in Mülheim steht vor dem Aus. Von 450 C&A-Filialen in Deutschland sind 13 von Schließung betroffen, davon drei in NRW. "Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen", erklärt die Unternehmenssprecherin.

Die Mülheimer Wirtschaftsförderung war von der Schließung vorher nicht informiert. "Aber wir wissen, dass der Eigentümer des Forums einen größeren Umbau plant", erklärt Jan Trimborn, zuständig für die Gewerbeimmobilienvermarktung. Vor einem halben Jahr sei dieser auf die Wirtschaftsförderung zugekommen. In gemeinsamen Treffen wurden Marktanalysen und Standorteinschätzungen von Eigentümer und Stadt verglichen. "Viele Zahlen waren ähnlich, aber nicht alles war deckungsgleich", erklärt Trimborn. Die Ergebnisse fließen nun in das Konzept ein, dass die Eigentümerin Commerzbank Real AG zurzeit erstellt.

Umbau innen und außen

Wie genau Details aussehen oder um welches Investitionsvolumen es sich handelt, kann Trimborn nicht sagen. "Das hängt natürlich auch davon aus, welche potentiellen Mieter in Frage kommen und was dafür an Umbauten nötig ist." Geplant sind auf jeden Fall Veränderungen nicht nur im Innenbereich des Forums, sondern auch im Außenbereich zum Kaiserplatz hin. Hier könnten zum Beispiel auch Gastronomie, Büros oder Ärzte als Mieter in Frage kommen.

Obwohl erst 2011 30 Millionen Euro in die Modernisierung des Forums investiert worden sind, ist das Shopping-Center heute schon nicht mehr zeitgemäß. "Ein so kleines Shopping-Center mitten in der Innenstadt ist schon etwas besonderes", meint auch Citymanagerin Gesa Delija. Noch mehr als die Center auf der grünen Wiese hat es mit Schließungen von Läden zu kämpfen, eine Entwicklung, wie sie in allen Innenstadtlagen zu beobachten ist. "Das liegt auch, aber nicht nur am Internet. Die Erwartung der Kunden ändern sich. Heute sind Shopping-Center auch Freizeiträume. Man muss die Kunden heute anders abholen als noch vor einigen Jahren", weiß Delija. Und da seien die Forum-Eigentümer bereits länger unterwegs, um es "neu zu denken".

Der Weggang von C&A sei aber ein herber Schlag. "Aus Sicht des Unternehmens kann ich das verstehen. Denn im Bereich des günstigen Textilsegments steht man im Forum auch in direkter Konkurrenz zu H&M, da ist es nicht einfach, sich zu behaupten." Das Forum selber habe zwar eine hohe Frequenz an Besuchern, aber von diesen tragen offenbar nicht viele ihr Geld in die Geschäfte. "Die Kaufkraft dieser Laufkundschaft ist oft nicht so hoch", weiß Delija.

Viele nutzen das Forum als Durchgang zum Bahnhof. Und auch diese Laufströme werden sich in Zukunft verändern, was die Eigentümer bei ihrem neuen Konzept sicher berücksichtigen werden. Denn nicht nur im, auch am Forum tut sich was. In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für den Abriss der Passage zwischen Forum und Hauptbahnhof losgehen.

1977 wurde die Passage errichtet. Von dort aus führen die Zugänge zu den einen Stockwerk tiefer gelegenen Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnhöfen. Wer weitergeht, erreicht trockenen Fußes die Bahnhofsvorhalle und die Gleise. Die Passage beheimatet zudem neben dem Ruhrbahn-Kundencenter auch McDonalds, der Bäcker ist bereits ausgezogen.

Abriss dieses Jahr geplant

Neue Brandschutzverordnungen machten Veränderungen nötig, denn die Passage wirkt bei einem Brand in einem der Bahnhöfe wie ein Trichter und erschwert die Entlüftung. Daher hat die Ruhrbahn den ganzen Bereich neu gedacht. Nun wird die überdachte Passage abgerissen und stattdessen ein transparentes Dach über den Bahnhof-Zugängen errichtet sowie zwei Pavillons, die das Kundencenter und Ruhrbahn-Betriebsräume beherbergen sollen. 2020 soll der Abriss beginnen.

Hintergrund

>>Das Forum Mülheim wurde 1974 erbaut, Eigentümer ist seit 2017 die die Commerz Real AG mit Sitz in Eschborn. Das Forum hat eine Gesamtfläche von 47.000 Quadrametern, 33.000 Quadrameter entfallen davon auf den Einzelhandel mit 90 Geschäften. 19 Ladenlokale stehen inzwischen leer. Besonders sichtbar im Untergeschoss, wo nur noch außen die Pia-Stadtdienste Räume nutzen und innen eine Änderungsschneiderei und ein Nagelatelier die Stellung halten.

>>Neu im Forum ist "Hao's kitchen" im Gastronomiebereich, inzwischen geschlossen ist Tally Weijl.