Am 12.01.2020 gegen 20:00 Uhr ist ein junger Mann (24) mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Dorstener Straße in Oberhausen Sterkrade an einer Streife vorbeigefahren.

Daraufhin wurde er angehalten. Beim Herunterlassen der Seitenscheibe kam einer Beamtin ein starker Cannabisgeruch entgegen. Ein Drogentest verlief dann auch positiv auf Cannabis. Eine Tüte mit Cannabis wurde ebenfalls gefunden.

Um 23:30 Uhr hielt eine Polizeistreife ebenfalls auf der Dorstener Straße einen jungen Mann (22) an. Ein Test zeigte sich auch hier positiv auf Cannabis

Ein Autofahrer (42) wurde an der Beethovenstraße in Oberhausen Tackenberg gegen 02:30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine.

In allen Fällen wurden Anzeigen erstattet, Blutproben durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.