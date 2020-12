Seit Jahren warnen wir die Bewohner von Mehrfamilienhäusern und Bitten „Öffnen Sie Unbekannten nicht unkontrolliert die Haustür!“ Trotzdem können Kriminelle offensichtlich noch immer problemlos in die Treppenhäuser eindringen und sich dann ungestört die Wohnungen von Nachbarn aussuchen, die sie aufbrechen und durchwühlen wollen.

Mittwoch (9.12.) hatten drei Einbrecherinnen erneut leichtes Spiel. Sie schellten kurz vor Mittag bei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses auf der Nohlstraße, die unkontrolliert die Hauseingangstür öffneten. Im Erdgeschoss brachen sie die Wohnungstür von Nachbarn auf, die zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung waren.

Als die drei 15 - 17 Jahre alten Einbrecherinnen, die nach Zeugenaussagen ein süd-osteuropäisches Erscheinungsbild hatten, mit ihrer Beute flüchteten, wartete bereits ein Komplize in einem Auto auf sie. Die Bande entkam unerkannt!

In der vergangenen Woche scheiterten in Oberhausen vier von insgesamt neun angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn.

Auch wenn in Oberhausen über 40 % aller Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen scheitern, können wachsame Nachbarn und Anwohner mindestens ebenso wirkungsvoll sein, wenn sie bei JEDER verdächtigen Wahrnehmung SOFORT per Notruf 110 die Polizei informieren.

Wie in jedem Jahr sind Einbrecherbanden in den Monaten vor und nach Weihnachten besonders oft unterwegs. Die Polizei Oberhausen hat diese Besonderheit selbstverständlich bei ihrer Personalplanung berücksichtigt und fahndet verstärkt.

Trotzdem schaffen die Polizisten es nicht ganz ohne Hilfe. Jetzt sind drei Dinge wieder ganz wichtig:

teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

sichern Sie Ihre 4-Wände und



lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte.

Öffnen Sie nicht unkontrolliert die Haustüre!

Einmal im Treppenhaus suchen sich Einbrecher dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.