Einbrecher im Schutzmantel der Dunkelheit unterwegs

Am letzten Wochenende (09./10.04.2022) kam es im Oberhausener Stadtgebiet zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchsdelikt. Eine Tat (der Versuch) ereignete sich am späten Samstagabend (09.04.) im Stadtteil Oberhausen-Lirich: Unbekannte Täter gingen über einen Fußweg in den Garten eines Zweifamilienhauses. Von dort aus gelangten sie über ein unverschlossenes Gartentörchen auf die Terrasse und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei wurden sie vermutlich durch einen Zeugen gestört - sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Die vollendete Tat ereignete sind in der Oberhausener Stadtmitte in der Nacht zum Sonntag (10.04.): Ein unbekannter Tatverdächtiger verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung, entwendete ein Tablet und floh vom Tatort.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Oberhausen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.