Großes Aufsehen erregte am Mittwochnachmittag (24.2.) ein Polizeieinsatz im Bereich der Brücktorstraße. Dieser begann zunächst am Hauptbahnhof und nahm seinen weiteren Verlauf an der Bushaltestelle "Im Lipperfeld".

Gegen 15.30 Uhr hatten sich drei Jungen (13, 14, 15) mit etwa zehn gleichaltrigen Freunden am Hauptbahnhof getroffen. Als die Gruppe dann in Richtung Poststraße ging, wurde sie an der Ecke Willy-Brandt-Platz / Poststraße von zwei anderen Jugendlichen angesprochen und dabei unmittelbar mit einem Klappmesser bedroht. Als die Gruppe die zwei Jugendlichen nicht weiter beachtete, kam einer der Beiden, ein 16-jähriger Oberhausener, auf einen 15-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht.

Die Angegriffenen flüchteten daraufhin und stiegen in einen Bus in Richtung Sterkrade. Die Angreifer waren ihnen aber gefolgt und forderten sie kurz vor der Haltestelle "Lipperfeld" auf, gemeinsam auszusteigen. In dem Wissen, dass ein Angreifer ein Messer mitführt, stiegen alle an der nächsten Haltestelle aus. Am Bahnsteig forderten sie dann unter Einsatz des Messers die Herausgabe von Geld und Wertsachen, mit denen sie dann in Richtung Feuerwache/ Mühlheimer Straße flüchteten.

Die Jungen informierten im Anschluss die Polizei. Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen machten sich sofort auf den Weg. Noch während die Jungs den Polizisten den Sachverhalt schilderten, rannte ein Verdächtiger über die nahegelegene ÖPNV-Trasse.

Die Polizisten forderten die Anrufer auf sich nicht wegzubewegen und nahmen sofort die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, den sie auch kurz darauf im Brücktorpark stellten und vorläufig festnahmen.

Anders als darum gebeten, waren die zuvor angegriffenen Jungen den Polizisten gefolgt und hatten den Festgenommenen als einen der beiden Angreifer identifiziert.

Ein 12-jähriger Junge war aber nicht mit seinen Freunden den Polizisten gefolgt, sondern an der Haltestelle zurückgeblieben. Als eine andere Streifenwagenbesatzung gegen 16:30 Uhr dort vorbeifuhr, machte er auf sich aufmerksam und zeigte an, dass er soeben erneut Opfer einer Straftat geworden war und drei andere Jugendliche ihn ausgeraubt hätten.

Den Polizisten waren die drei Personen bereits bei der Anfahrt aufgefallen. Gemeinsam mit dem überfallenen 12-Jährigen folgten sie im Streifenwagen den Tatverdächtigen und stellten sie schon bald an der nächsten Bushaltestelle.

Obwohl sie alles abstritten, trugen die vorläufig festgenommenen 15-jährigen Tatverdächtigen die geraubten Sachen bei sich. Dazu tauchten noch Messer, eine Schusswaffe mit gefülltem Magazin und größere Bargeldmengen auf.

Alle Tatverdächtigen wurden vernommen und anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.