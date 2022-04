"Unbekannte Täter gelangten, vermutlich durch Klingeln, ins Wohnhaus . .. Dort hebelten sie mit roher Gewalt die Wohnungstür auf ... Auf der gleichen Etage wurde versucht, eine weitere Wohnung aufzubrechen."

Mit einer Strafanzeige dokumentierten Polizisten die Straftaten, die am 5.4.2022, zwischen 06:30 Uhr und 17:15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus auf der Flöz-Herrenbank-Straße 25 begangen wurden.

In der vergangenen Woche (1.4. - 7.4.) zeigten Geschädigte in insgesamt sieben Fällen Wohnungseinbrüche oder Einbruchsversuche auf der Flöz-Herrenbank-Straße , Hochstraße , Bebelstraße , Falkensteinstraße und Friedrich-List-Straße sowie den Heiderhöfen an.

Vier dieser Taten scheiterten an guten technischen Wohnungssicherungseinrichtungen oder wachsamen Nachbarn.

Bewohner von Mehrfamilienhäusern:

Halten Sie Hauseingangstüren immer verschlossen und öffnen Sie Unbekannten nicht unkontrolliert, wenn es klingelt!

Nach wie vor sind daher technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn die wichtigsten Bausteine in unserem Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

Unsere Polizeiexperten beraten Sie auch in Ihren eigenen 4-Wänden über wirksame technische Sicherungsmaßnahmen. Informieren Sie sich telefonisch (0208 826 4511) über diesen kostenlosen Service der Polizei Oberhausen!

Verdächtige Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 melden

Eigene 4-Wände sichern



Fremde nicht unkontrolliert ins Treppenhaus lassen

Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren.

Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das -



VERSPROCHEN!