Eine ganz normale Open Air Theatersaison geht zu Ende.

Eine ganz normale Saison? Mit Sicherheit nicht!

Die Überschrift lautet über der gesamten Spielzeit,........ Coronaschutzverordnung!

Das heißt mit anderen Worten, lesen, interpretieren und umsetzen. Flexibel sein bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Nicht nur der eigenen, nein, auch die der Mitglieder. Planungen erarbeiten, wieder umplanen und unter Umständen alles wieder verwerfen und ….. neu planen!

Aber, ohne jetzt in Eigenlob zu verfallen, denn der hat einen üblen Beigeschmack, mit Hilfe der Mitglieder und des Vorstandes sowie mit den Verantwortlichen der Niebuhrg, haben wir eine, für unsere Verhältnisse, respektable Saison auf die Bretter gelegt.

Im Frühjahr haben wir unsere ersten Inszenierungen von „Wer küsst Dich“ als konzertante Version auf der Bühne des Autotheaters gespielt. Also, Applaus per Lichthupe und Scheibenwischer. Der Gesang und die Sprechtexte übers Autoradio. Mit geschlossenen Fenstern und 1,5 Metern Abstand zwischen den Fahrzeugen.

Im Frühsommer ging es dann endlich los! Im Parkbanktheater, und endlich vor realem Publikum. So mit Applaus und so weiter. Aber immer schön auf Abstand und Eingangs sowie Toilettengangsregelungen. Wunderbar!!

Parallel dazu waren wir mit dem zweiten Ensemble, unseren „Röstis“, mit dem Kinder – und Jugendstück „Ritter Rost und die Hexe verstexe“ auch im Frühjahr auf der Autobühne als auch im Frühsommer auf der Bühne des Parbanktheaters präsent. Herrlich, wieder für die Kinder, aber auch für die Eltern, live spielen zu dürfen.

Durch unsere diesjährige Überdachung, dank der Förderung durch die Stadt Oberhausen, konnten wir ohne Probleme bis Anfang Oktober unsere Auftritte im Parkbanktheater stattfinden lassen. Nun aber, der Herbst lässt grüßen, hieß es wieder, die Zelte draußen abbrechen und ab ins Warme, ab in den Saal. Drei weitere Shows von „Wer küsst dich“ Mitte Oktober bildeten den Abschluss unserer Sommersaison.

Jetzt geht es an die Umsetzung der Planung für die Wintersaison. Wie war das noch mit der Planung? Wir hoffen alles so umsetzen zu können, wie wir es uns vorstellen.

Und,.... auch die Planungen für 2022 für unsere Shows im Parkbanktheater laufen auf Hochtouren.

Wir sind zuversichtlich, ein abwechslungsreiches, spannendes und lustiges Programm für Jung und Alt, ohne Applaus mit der Lichthupe, in der Zukunft wieder präsentieren zu können .