"Dream & Fly wird das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde", beschreiben die Ehrlich Brothers ihr neuestes Showprogramm. Die Zauber-Brüder aus dem ostwestfälischen Herford machen mit ihrer Tour auch Halt im Revier. Am Donnerstag, 6. Februar, verzaubern die beiden Magier die Besucher in der König-Pilsener Arena in Oberhausen. Das Beste daran: Ihr könnt dabei sein! Der Lokalkompass verlost 4 x 2 Tickets.

Andreas und Chris Ehrlich haben es in den vergangenen Jahren geschafft, die Zauberei für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Ob groß oder klein - für die Shows der Ehrlich Brothers ist niemand zu alt oder zu jung!

Doch der Aufwand für das Programm ist immens. Nicht nur das aufwändig inszenierte Bühnenbild begeistert, auch die Centerstage inmitten der Zuschauer sorgt für einen echten Hingucker.

Ehrlich Brothers lassen Lamborghini schweben



Aus Feuerflammen schmieden die beiden Zauberbrüder einen echten Lamborghini, ganz in Gold. James Bond würde erblassen, würde er erleben, wie dieser einzigartige Supersportwagen abhebt und über die Köpfe der Zuschauer hinweg fliegt. Für die Kinder gibt es eine Illusion, die Träume wahr werden lässt: Auf der Bühne erscheint das größte Süßigkeiten-Glas der Welt, prall gefüllt mit Leckereien, die anschließend im Publikum verteilt werden.

20 40-Tonner-LKW transportieren Equipment

Auch das ist neu: Die Ehrlich Brothers bringen ihre eigene Live-Band mit, um ihre spektakulären Illusionen mit passender Musik zu unterlegen. 20 40-Tonner LKW werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Show zu transportieren.

Zauberer geben eine Zusatzshow nach der anderen

Mit ihrem Programm „Magie Träume Erleben“ und „Faszination“ haben die Ehrlich Brothers bereits Millionen Menschen begeistert und ein wahres Zauberfieber in der Republik entfacht. Zusatzshows um Zusatzshows wurden angesetzt, um der immensen Nachfrage gerecht zu werden.

Magier zu Gast beim Lokalkompass

Im vergangenen Jahr waren die Magier auch zu Gast in unserer neuen Firmenzentrale am Jakob-Funke-Platz 1 in Essen und stellten ihr neues Programm "Dream & Fly" vor und verzauberten den ein oder anderen Kollegen.

Weltrekord in Düsseldorfer Fußballstadion

Mit eben dieser Show "Dream & Fly" sind die Ehrlich Brothers jetzt auch zu Gast im Oberhausen. Bereits Mitte 2019 schafften sie es mit der Show sogar ins Guinness-Buch-der-Rekorde. Am 15. Juni 2019 kamen 40.211 zahlende Gäste in die Düsseldorfer Merkur-Spielarena im Stadtteil Stockum und sorgten so für die größte Zaubershow, die es je gab.

Mit dem Programm treten die Herforder Magier in diesem Jahr auch in mehreren Städten in der Region auf:

Donnerstag, 06. Februar, 20 Uhr, König-Pilsener-Arena Oberhausen

Sonntag, 9. Februar, 13 Uhr, Westfalenhalle Dortmund (Zusatzshow)

Sonntag, 9. Februar, 18 Uhr, Westfalenhalle Dortmund

Samstag, 15. Februar, 19 Uhr, ISS-Dome Düsseldorf

Samstag, 23. Mai, 19 Uhr, Westfalenhalle Dortmund (Zusatzshow)

Sonntag, 24. Mai, 18 Uhr, Westfalenhalle Dortmund (Zusatzshow)

Samstag, 19. September, 19 Uhr, ISS-Dome Düsseldorf (Zusatzshow)

Tickets für Ehrlich Brothers in Oberhausen

Wer zwei Tickets für die neue Show "Dream & Fly" der Ehrlich Brothers am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr in der König-Pilsener-Arena Oberhausen gewinnen möchte, beantwortet bis Donnerstag, 30. Januar, 24 Uhr, folgende Frage. Der Gewinner wird dann per Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Woher kommen die Ehrlich Brothers?