Corona gefährdet die Zukunft einer ganzen Branche.

Mit der Aktion "Night of the Light" haben die Kulturschaffenden ein Zeichen gesetzt!

In ganz Deutschland wurden gestern Nacht Gebäude und Eventlocations rot angestrahlt, um auf die dramatische Situation aufmerksam gemacht. Mehr als jeder zweite Betrieb ist von der Schließung bedroht