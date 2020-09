Eine neue Heizung soll her. Aber welche ist die richtige, und wie teuer wird die Anschaffung? Um Sanierungswilligen den Überblick über passende Finanzspritzen zu erleichtern, bietet die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Oberhausen am Mittwoch, 16.09.2020, einen kostenlosen Beratungstag an. Besitzerinnen und Besitzer von Eigenheimen, die ihre alte Ölheizung ausmustern, erhalten beispielsweise bis zu 45 Prozent der Investition vom Staat, wenn die neue Anlage erneuerbare Energien nutzt. Auch für andere energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es Zuschüsse von Bund und Land sowie steuerliche Fördermöglichkeiten. Wer Genaueres erfahren möchte, kann am Beratungstag zwischen 10 und 13 Uhr zum Energieberatungsraum im Technischen Rathaus Sterkrade, Gebäudeteil A kommen und sich individuelle Tipps und Infos zum Thema abholen. Wir empfangen Sie vor dem Gebäudeeingang.

Auch außerhalb dieses Aktionstags helfen die Energieexpertinnen und -experten natürlich bei der Suche nach den passenden Förderprogrammen. Beratungstermine gibt es unter 0208 - 911 086 30, unter 0211 / 33 996 555 oder unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung. Dank Förderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die persönliche Beratung in der Beratungsstelle kostenlos.