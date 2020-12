Rückenschmerzen infolge von wirbelsäulen- oder bandscheibenbedingter Erkrankungen zählen heute zu den großen Volkskrankheiten. Aufgrund der stetig steigenden Zahlen von Rückenerkrankungen bietet die Klinik für Orthopädie und die Klinik für Unfallchirurgie im AMEOS Klinikum St. Clemens Oberhausen ab sofort das neue Behandlungsangebot der Wirbelsäulentherapie an.

Damit schließt AMEOS eine Versorgungslücke im Bereich der Wirbelsäulentherapie. Für Patienten steht damit das komplette Behandlungsspektrum der Wirbelsäule, einschließlich Ersatz von Wirbelkörpern und Bandscheibenprothesen zur Verfügung.

Karoly Szalai verstärkt das Team

Neu im Team der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im AMEOS Klinikum St. Clemens ist der leitende Oberarzt Karoly Szalai. Er ist zertifizierter Wirbelsäulenchirurg der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) und Facharzt mit Zusatzweiterbildung in spezieller Unfallchirurgie und spezieller orthopädischer Chirurgie. Karoly Szalai war zuletzt am Evangelischen Krankenhaus Mülheim als Leitender Oberarzt in der Klinik für Unfall-, Wirbelsäulenchirurgie und Orthopädie beschäftigt, wo er bereits erfolgreich komplexe Operationen an der Wirbelsäule durchführte. Zudem war er als Koordinator des EndoProthetikZentrums für den reibungslosen Ablauf aller Hüft- und Kniegelenksoperationen zuständig. Im AMEOS Klinikum St. Clemens wird er die Wirbelsäulentherapie als besonderen operativen Schwerpunkt neu etablieren und zukünftig weiter ausbauen.

„Mit unserem neuen Oberarzt Herrn Karoly Szalai haben wir nicht nur einen sehr sympathischen Kollegen mit großem Fachwissen, sondern auch einen erfahrenen und sehr versierten Operateur gewinnen können“ freut sich der Chefarzt und Leiter der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Michael Strelow.