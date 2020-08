SV Budberg sagt Danke

Was wären wir ohne euch gewesen als wir unser Projekt ins Leben gerufen hatten sagte mit großer Freude der Vorsitzende des SV Budberg Peter Houcken.

Als der SV Budberg im vergangenen Jahr dieses Projekt ins Leben gerufen hatte "Bunt statt Grau", bei der verschmierte Schaltschränke und Ablageschränke künstlerisch gestaltet werden sollten, hat man nicht mit solch einer großen Resonanz aus der Bürgerschaft gerechnet. Mit sehr viel Freude gingen alle ans Werk und selbst in diesem Jahr hat diese Aktion sogar seine Fortsetzung gefunden.

Nicht nur, dass weitere Schränke fertiggestellt

wurden, nunmehr wurde auch ein ewiger Schandfleck in der mitte Budbergs in Angriff genommen und die neu gestaltete Bushaltestelle vor der Grundschule am Rheinbogen an der Rheinkamper Str. kann sich wahrlich sehen lassen.

Die nun entstandenen Kunstwerke können sich sehen lassen und bleiben hoffentlich noch lange unversehrt.

Das alles sind neue Sehenswürdigkeiten in Budberg. Unser schönes Dorf ist somit zu einer Straßengalerie geworden.

Nun ist es an der Zeit, dass die Urheber dieses Projektes einen herzlichen Dank an alle Bürgerinnen und Bürger richtet, die dieses Projekt finanziell und tatkräftig unterstützt haben. Ohne euch alle wäre es nicht möglich gewesen.

Respekt und Chapeau für so eine Dorfgemeinschaft, auf die man mit Stolz blicken kann.