Der Integrationsrat der Stadt Schwelm möchte Kinder und Jugendliche zu einem Schreib- und Malwettbewerb zum Thema "Zusammenleben und Vielfalt" aufrufen. Er startet am Dienstag, 1. Juni. Der Einsendeschluss ist am Freitag, 2. Juli dieses Jahres. Der Integrationsrat möchte mit diesem Wettbewerb zeigen, "dass auch wir Erwachsenen uns von den Ideen und Träumen junger Menschen inspirieren lassen können.", heißt es im Aufruf.



Der Integrationsrat Schwelm ist ein seit September letzten Jahres neu gewähltes Gremium in Schwelm. "Wir sehen uns als Anlaufstelle und geben den Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme in unserer Stadt! Wir setzen uns für ihre Bedürfnisse ein und fördern ein gemeinsames Miteinander!", heißt es seitens des Integrationsrates.

Zusammenleben und Vielfalt sind nicht nur die wichtigen Bausteine unserer Kultur, sondern auch der gemeinsame Wunsch aller Menschen. In der Stadt Schwelm leben viele Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen zusammen. Das macht die Stadt bunt. "Das Verständnis des Zusammenlebens verschiedener Kulturen jetzt und in der Zukunft ist für uns von großer Bedeutung.", so der Integrationsrat weiter.

"Zusammenleben und Vielfalt".

Deshalb veranstaltet der Schwelmer Integrationsrat einen Schreib- und Malwettbewerb zum Thema "Zusammenleben und Vielfalt".

"Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an unserem Schreib- und Malwettbewerb ist ein Anliegen für uns, denn sie sind unsere Zukunft.

An diesen Tagen, an denen unsere Gesellschaft das große Bedürfnis hat, die Kultur der Vielfalt und des Zusammenlebens weiter auszuleben, soll der Wettbewerb zeigen, dass auch wir Erwachsenen uns von den Ideen und Träumen der Kinder und Jugendlichen inspirieren lassen können.", heißt es weiter.

Der Aufruf zum Wettbewerb

Kinder und Jugendliche zwischen sieben - und 18 Jahren malen und schreiben zum Thema "Zusammenleben und Vielfalt". Alle Techniken und Materialien sind erlaubt, die Bilder sollten nicht größer als DIN-A3 Format sein, und die Texte sollten 2.000 Wörter nicht überschreiten.

Werke zusenden

Die Werke können bis Freitag, 2. Juli 2021, per Post gesendet werden an:

Integrationsrat Schwelm c/o Stadtverwaltung Schwelm, Hauptstraße 14, 58332 Schwelm

Die Gewinner

Die Gewinner werden am Dienstag, 24. August, bekannt gegeben und eine Auswahl der Kunstwerke wird im Rahmen 107. Welttag der Migranten am Sonntag, 26. September 2021, ausgestellt.

Die Hauptpreise

Die Hauptpreise sind zwei Phantasialand-Tageskarten für zwei Personen und es gibt auch kreative Geschenktüten.