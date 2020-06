Seit 2018 gilt im gesamten Kreis Unna die vom Kreistag beschlossene Katzenschutzverordnung. Damit wird Kastration und eine Kennzeichnung für freilaufende Katzen verpflichtend.

„Mit dieser Maßnahme sollte das Elend der freilebenden Katzen im Kreis Unna eingedämmt werden“, erklärt Regina Müller, Vorsitzende der Tierfreunde Kamen.

Leider hat die Tiernotstation noch immer mit einer großen Anzahl von ungewollten Katzenbabys und trächtigen Freigängern zu kämpfen.

Auch in diesem Frühjahr wurden die Tierschützer diesbezüglich vor große Probleme gestellt.

„Anscheinend haben es viele Menschen immer noch nicht begriffen“, so Regina Müller. „Der größte Teil der freilebenden Katzen ist chronisch krank und unterernährt.“

Sie appelliert an die Einsicht ihrer Mitbürger, denn die Tierfreunde hatten sich mit der Verordnung des Kreises erhofft, dass die Populationen der freilebenden Katzen zurückgehe. Doch leider gebe es immer noch jede Menge neugeborene Katzen, die anscheinend niemand will.

Die Kosten für die Kastration und Kennzeichnung von freilebenden Katzen muss der Besitzer übernehmen. Ist dieser nicht zu ermitteln, werden diese von der öffentlichen Hand übernommen.

Informationen zur Katzenschutzverordnung findet man auf den Seiten des Kreises Unna (

Kreis-Unna.de).

Wer die Tierschützer in Kamen unterstützen möchte kann das gerne mit einer Spende machen.

Geldspenden bitte an: Tierfreunde Kamen e.V. IBAN: DE 38 4416 0014 1001 857001 BIC: GENODEM1DOR Dortmunder Volksbank