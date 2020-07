Die Ferien sind lang, besonders in der Corona-Zeit. Weil manche Spieler als auch Fußball-Legenden in diesem Sommer nicht unbeschwert in der Weltgeschichte herumreisen können, bleiben einige von ihnen verantwortungsvoll zuhause.

Und was macht man da, um der Langeweile zu entfliehen: trainieren und lamentieren - denn ohne beides funktioniert guter Fußball wohl kaum.

Sommertag in Dortmund

Der Kamener Hobbyfotograf Karl-Heinz Diekhans hat am heutigen Vormittag ganz zufällig am Trainingszentrum in Dortmund-Brakel zwei Torwart-Legenden gesehen und diesen Augenblick als Schnappschuss festgehalten: Wolfgang „Teddy“ de Beer, ehemaliger deutscher Fußballtorhüter und -trainer, traf am Donnerstag, 23. Juli, Roman Weidenfeller bei Sonnenschein in Dortmund.

Auch Roman Weidenfeller wird sich über das Treffen in Brakel gefreut haben, denn Weidenfeller kennt „Teddy“ gut, der nach ihm seine aktive Karriere bei den Schwarzgelben beendet hatte.

Beide Profis vereint nicht nur die Liebe zum Fußball in Dortmund, sondern mittlerweile auch eine langjährige Freundschaft. Welcher Ort könnte daher wohl dann schöner sein, als sich in der Sommerpause in Brakel zu treffen?

Hintergrund

Zuletzt stand „Teddy“ bis 2018 als Torwarttrainer bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Nach 32 Jahren beim BVB endete seine aktive Karriere im Sommer vor zwei Jahren.