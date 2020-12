Nachdem die lokalen Pflegeeinrichtungen am 22. Dezember über die Möglichkeit informiert wurden, bei der Durchführung von Schnelltests Unterstützung durch die örtlichen Hilfsorganisationen zu erhalten, sind nun bereits die ersten Einsätze unserer DRK-Ortsvereine angelaufen.

Tätig waren über die Weihnachtstage bzw. sind aktuell noch bis zum 2. Januar die ehrenamtlichen DRK-Helfer*innen aus Schwerte, Holzwickede, Unna, Kamen, Fröndenberg, Bergkamen, Werne und Selm. Sie alle unterstützen in lokalen Pflegeinrichtungen bei der Durchführung von Corona-Schnelltests von Besucher*innen, die ihre Angehörigen über die Feiertage besuchen möchten. Gerade in dieser besonders besucherintensiven Phase sollen so Pflegekräfte entlastet und Angehörigen ein sicherer Besuch bei ihren Liebsten ermöglicht werden.

Das weiß auch der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Unna, Michael Makiolla, zu schätzen: „Mein Dank gilt jeder einzelnen Helferin und jedem einzelnen Helfer, die über die Feiertage ihre eigenen Festtagestraditionen und Bedürfnisse hintenan gestellt haben, um anderen Menschen zu helfen und Pflegebedürftigen ein sicheres Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten zu ermöglichen. Es ist absolut nicht selbstverständlich, die persönliche Familienzeit zu opfern, um Mitmenschen eine Freude zu machen. Die Ehrenamtlichen unserer DRK-Ortsvereine haben hier gezeigt, wie sehr ihnen unser Rotkreuzgrundsatz der Menschlichkeit am Herzen liegt.“