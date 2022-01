Messstellen der Kreispolizeibehörde und des Kreises Mettmann sowie der Stadt Velbert werden gemeinsam veröffentlicht. Man findet diese Ankündigungen regelmäßig auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter: https://mettmann.polizei.nrw/

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann werden unter anderem an diesen Orten die Geschwindigkeit kontrollieren:

Am Montag, 10. Januar:

Velbert-Langenberg: Hattinger Straße, Wodanstraße

Velbert-Mitte: Am Kalksteinbruch, Kastanienallee

Velbert-Neviges: Milchstraße, Neustraße

Wülfrath: Flandersbacher Straße

Ratingen: Ulmenstraße, Am Krummenweg

Haan: Thienhausener Straße, Kampstraße

Hilden: Heerstraße, Hochdahler Straße

Langenfeld: Herderstraße, Schulstraße

Langenfeld-Reusrath

Am Dienstag: 11. Januar:

Velbert-Langenberg: Hüserstraße, Looker Straße

Velbert-Mitte: von-Humboldt-Straße, Hans-Böckler-Straße

Velbert-Neviges: Asbrucher Straße, Hügelstraße

Wülfrath: Kruppstraße, Düsseler Straße

Ratingen: Mülheimer Straße, Bruchstraße

Haan: Parkstraße, Sauerbruchstraße

Hilden : Heerstraße, Richard-Wagner-Straße

Langenfeld: Langforter Straße, Auf dem Sändchen

Heiligenhaus-Mitte



Am Mittwoch: 12. Januar:

Velbert-Langenberg: Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße

Velbert-Mitte: Parkstraße, Poststraße

Velbert-Neviges: Kuhlendahler Straße, Siebeneicker Straße

Wülfrath: Düsseler Straße, Kruppstraße

Ratingen: Breitscheider Weg, Mülheimer Straße

Haan: Prälat-Marschall-Straße, Thienhausener Straße

Hilden : Richrather Straße, Hülsenstraße

Langenfeld: Auf dem Sändchen, Kaiserstraße

Ratingen-Breitscheid

Am Donnerstag, 13. Januar:

Velbert-Langenberg: Kuhler Straße, Frohnstraße

Velbert-Mitte: Herzogstraße, Steeger Straße

Velbert-Neviges: Am Rosenhügel, Elsbeeker Straße

Wülfrath: Kastanienallee, Flandersbacher Straße

Ratingen: Steinhauser Straße, Breitscheider Weg

Haan: Kölner Straße, Moltkestraße

Hilden : Schalbruch, Kölner Straße

Langenfeld: Zehntenweg, Rheindorfer Straße

Erkrath-Hochdahl

Am Freitag: 14. Januar:

Velbert-Langenberg: Plückersmühle, Bökenbuschstraße

Velbert-Mitte: Langenberger Straße, Am Thekbusch

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Kirchstraße

Wülfrath: Am Kliff, Düsseler Straße

Ratingen: Mülheimer Straße, Breitscheider Weg

Haan: Moltkestraße, Parkstraße

Langenfeld: Langforter Straße, Jahnstraße

Hilden-Nord

Am Samstag: 15. Januar:

keine vorgeplanten Messungen

Am Sonntag: 16. Januar:

keine vorgeplanten Messungen

Blitzer ohne Personal "BoP" im Einsatz

Das neue semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der zweiten Kalenderwoche (Montag, 10. Januar, bis Sonntag, 16. Januar) an der Haaner Straße in Erkrath.

Alle vorgeplanten Messungen sind natürlich immer abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer auch an anderen Örtlichkeiten in den Städten des Kreises Mettmann mit Tempokontrollen durch Ordnungsbehörden und Polizei rechnen.