Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt ist am Dienstag ein 73-Jähriger in Velbert.

Gegen 11.20 Uhr befuhr der 73-jährige Mann aus Essen mit seinem schwarzen Opel Signum die innerörtliche Friedrich-Ebert-Straße (L 74), aus Richtung Essen kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Von-Böttinger-Straße verlor er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Im Kreuzungsbereich kam der Wagen, von der Fahrspur in Geradeausrichtung, nach links ab. Er geriet auf eine Verkehrsinsel und verfehlte dort nur wenige Zentimeter den Ampelmast einer Fußgängerfurt, auf welcher sich zur Unfallzeit glücklicher Weise keine Personen aufhielten. Danach fuhr der Opel noch mehrere Meter weiter über den begrünten Mittelstreifen, bevor der Opel Signum mit großer Wucht gegen einen Brückenpfeiler des örtlichen Viadukts prallte, über den an dieser Stelle der Panoramaradweg verläuft.

Fahrer wurde nur leicht verletzt

Geschützt durch Sicherheitsgurt und ausgelöste Airbags wurde der 73-Jährige bei der schweren Kollision glücklicher Weise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten, der sich nach eigenen Angaben weder an die Entstehung, noch an den Verlauf des Unfalles erinnern kann, zur ambulanten ärztlichen Behandlung ins örtliche Klinikum.

Sein schwer beschädigter und nicht mehr fahrbereite Opel wurde von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug, dem Grünstreifen und am Brückenpfeiler summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.