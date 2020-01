Seit Tagen ist Australien täglich in den Nachrichten: Die fürchterlichen Brände zerstörten bereits Gebiete in der Größe der Niederlande, heute wurde bekannt, dass wohl eine Milliarde Tiere ums Leben kamen. Rund 1000 Häuser wurden bisher ein Raub der Flammen.



Seit dieser Woche nimmt Australien aber auch immer mehr Raum in der Rubrik "Panorama" der verschiedenen Medien ein: Denn seit gestern campieren wieder "Promis" im australischen Dschungel, verfolgt von Millionen Zuschauern vor den deutschen Fernsehern.

Kurzum: Australien ist aktuell im Fokus. Deshalb widmen wir in dieser Woche unseren Fotowettbewerb dem Thema "Dschungel". Nicht, weil Australien nur aus Dschungel besteht. Aber wir wollen, dass möglichst viele Fotografen am Wettbewerb teilnehmen können. Und während Aborigines oder die Oper in Sydney eben nur denjenigen vor die Linse kommen, die den Kontinent schon einmal besucht haben, ist das Thema Dschungel weiter gefasst. Denn einen Ara etwa kann man auch bei einem Zoobesuch in Deutschland fotografieren.

Die Spielregeln



Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (18. Januar) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

Foto der Woche: Dschungel