Seit 15. Dezember können Menschen, die zur Risikogruppe zählen, sich drei FFP2-Masken kostenlos in Apotheken abholen. So zumindest der Plan...

Denn es mehren sich Beschwerden zorniger Bürger, die (bislang) leer ausgegangen sind. Marco R. zum Beispiel schreibt an den Lokalkompass: "Meine Eltern, beide 74 Jahre und mit Vorerkrankung, wollten diese (Masken, Anm. der Redaktion) am Dienstag um ca. 12 Uhr an der Runge-Apotheke in Bochum-Hamme abholen. Hier waren keine FFP2-Maken vorrätig und man habe ihnen gesagt, dass diese frühestens nach Weihnachten abgeholt werden können."

27 Mio. Deutsche haben Anspruch auf FFP2-Masken

Mit dieser Erfahrung steht das Paar nicht alleine da. Lange Schlangen bildeten sich vielerorts vor Apotheken, rund 27 Millionen Deutsche zählen zu der Risikogruppe und haben Anspruch auf die Masken. Die bekommt, wer über 60 Jahre alt ist oder an bestimmten Vorerkrankungen leidet oder Risikofaktoren aufweist.

Lieferung nach Hause

In dieser Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel laut der Ärzte-Zeitung gesagt, dass in "einem zweiten Schritt" die Masken verschickt werden sollen. Ab Januar sollen Menschen, die anspruchsberechtigt sind, von ihrer Krankenkasse Coupons für zweimal sechs weitere Masken erhalten. Vielleicht könnten statt der Coupons dann die Masken verschickt werden.

Welche Erfahrungen habt ihr oder euer persönliches Umfeld mit der Ausgabe der Masken gemacht? Habt ihr welche bekommen oder seid ihr abgewiesen worden? Falls letzteres, mit welcher Begründung? Habt ihr Ideen, wie die Verteilung der Masken besser gelingen kann?