Wenn es nach Bürgermeister Dirk Lukrafka geht, sollen Eltern in Velbert auch für Februar und März 2021 keine Beiträge für die Kitas und OGS bezahlen.

Lukrafka wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 16. März vorschlagen, den Eltern auch für die Monate Februar und März keine Beiträge für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten sowie in den Offenen Ganztagsschulen zu berechnen.

Ziel: Eltern in Velbert entlasten

Damit reagiert die Stadt Velbert erneut auf die schwierige Situation vieler Eltern und Erziehungsberechtigten während der andauernden Corona-Pandemie. Die Aussetzung soll unabhängig davon erfolgen, ob und in welchem Umfang in dem genannten Zeitraum tatsächlich eine Betreuung in Anspruch genommen worden ist oder noch genommen wird. Bereits im Januar waren die Beträge ausgesetzt worden.