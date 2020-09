Kurz vor der Kommunalwahl 2020 hat der Stadtanzeiger Niederberg die acht Bürgermeister-Kandidaten von Velbert darum gebeten, in kurzen Statements zu erläutern, wofür sie eintreten und was ihnen besonders wichtig ist. Hier die Ausführungen von Helmut Stiegelmeier (Piraten):

Das Amt des Bürgermeisters bedeutet für mich,... "eine große Verantwortung zu übernehmen, die Zukunft für Velbert gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten und parallel darauf zu achten, dass die wirtschaftlichen Schäden, die durch die Corona-Krise entstanden sind, zielbewusst behoben werden. Ferner ist mir bewusst, dass der noch amtierender Bürgermeister sehr viele Baustellen hinterlässt und dementsprechend werde ich neue, zukunftsfähige, wirtschaftliche und tragbare Lösungsansätze vorschlagen in einem Dialog auf politischer und bürgerlicher Ebene. ...einen vernünftigen Gleichklang zwischen Arbeitsplätzen, Verkehrsplanung, neuem Wohnungsbau und der Umwelt sowie dem Klimaschutz zu finden, denn Ökologie und Ökonomie sind in der heutigen Zeit keine Widersprüche mehr. ...die städtische und Pro-Kopf-Verschuldung der Bürger Jahr für Jahr zu reduzieren und dies transparent, nachhaltig und zukunftsorientiert als Leiter zu managen."

Velberts Stärke sehe ich... "in unserer topographischen Lage der Stadt. Velbert, die naturnahe Stadt mit attraktiven Wohnplätzen und kurzen Wegen zur Arbeit. ...in der Unternehmerschaft, von den kleinen Betrieben bis hin zu den mittelständischen Unternehmen. ...besonders in dem großen ehrenamtlichen Engagement der Velberter Bürger, ob alt oder jung. ...in den vielen aktiven und hilfsbereiten Velberter Bürgervereinen und den diversen freiwilligen Helfern der Sportvereine."

Dringender Handlungsbedarf besteht... "bei der Digitalisierung - unter anderem den Breitbandausbau. … in der Nevigeser Innenstadt, die braucht schnellstens ein realisierbares, nachhaltiges Konzept. Meine Vorstellung, ein Anbau (Mehrzweckhalle) seitlich an der Vorburg und in Neviges finden Fachmessen und Veranstaltungen statt. Die jetzt noch leere Innenstadt würde sich diesen neuen Wirtschaftszweig positiv anpassen und zum neuen Leben erweckt! Ferner würde ich zudem alternative Gewerbegrundstücke, die finanzierbar sind, als Gegenstück zum ,Großen Feld' ausarbeiten und nutzbar machen. Eine dringende entsprechende Unterstützung in die Bereiche Gastronomie und Einzelhandel muss sofort erfolgen, die durch die Corona Krise stark gelitten haben. Als Sofortmaßnahme: Zwei Stunden freies Parken und die Parkgebühren durch eine Parkscheibe ersetzen. … beim über 44 Millionen Euro teuren ,Bürgerforum'. Dieser Umbau sollte dringendst aus dem Blickwinkel der Corona Pandemie auf ihren Zweck hin überarbeitet werden. ...bei dem Stadtkonzern Velbert, der braucht dringend eine neue, wirtschaftlich vernünftige Grundstruktur und die Wirtschaftsförderung benötigt einen neuen Aufbau, um effizienter ihre Aufgaben zu erfüllen. ...bei den Velberter Tierbesitzern. Diesen möchte ich einen Tierfriedhof vor Ort anbieten. Zu den städtischen Dauerbaustellen: Beschaffung von bezahlbarem und altersgerechten Wohnraum, bessere Nahversorgung, Verbesserung des ÖPNVs inklusive des Radweges."

