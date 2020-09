Kurz vor der Kommunalwahl 2020 hat der Stadtanzeiger Niederberg die acht Bürgermeister-Kandidaten von Velbert darum gebeten, in kurzen Statements zu erläutern, wofür sie eintreten und was ihnen besonders wichtig ist. Hier die Ausführungen von Dr. Esther Kanschat (Bündnis 90):

Das Amt des Bürgermeisters bedeutet für mich,... "eine Schnittstelle zwischen der Leitung der Verwaltung und dem Kontakt zu allen Bürgern, Vereinen, Organisationen und Wirtschaftsunternehmen. Es geht darum, mit der Verwaltung die Möglichkeiten der Stadtentwicklung aufzuzeigen, Mitarbeiter und Bürger zu unterstützen und auch deren Ideen für Velbert aufzugreifen. Es geht um Kommunikation untereinander, um das Verbinden von begeisterten Menschen miteinander und um die Unterstützung bei der Realisierung gemeinsamer Ziele. Egal ob privat, geschäftlich oder in einer Organisation."

Velberts Stärke sehe ich... "in seiner Lage, inmitten dieser wunderschönen Landschaft und doch im Einzugsbereich von mehreren Großstädten mit deren vielfältigen Angeboten. All das ermöglicht eine sehr hohe Lebensqualität und -vielfalt. Eine besondere Stärke sehe ich in den Menschen, die hier leben, weil sie sich engagieren für ihr Velbert und eine Gemeinschaft bilden. Sie sind es, die Velbert lebenswert machen und dies bei gemeinsamen Festen zu feiern wissen."

hochgeladen von Maren Menke

Dringender Handlungsbedarf besteht... "in der Kommunikation, der Transparenz und der Bereitschaft, Ideen zu fördern, auch wenn es nicht die eigenen sind. Es fehlt an Verständnis dafür, dass es niemals nur um den eigenen Vorteil gehen darf, sondern immer nur um das Gemeinwohl. Wir müssen auf Basis von objektiven Gutachten langfristige Konzepte erstellen, die Velberts Zukunft sichern, dazu gehören: Die flächendeckende Digitalisierung, die Vermeidung von Bebauungen im Außenbereich, die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sowie ein alltagstaugliches Radwegenetz in ganz Velbert. Wir müssen endlich die Schul- und Kitaplätze vorhalten, die von Eltern benötigt und eingefordert werden. Wir brauchen mehr Grün in den Innenstädten für ein besseres Mikroklima und eine höhere Aufenthaltsqualität, sowie mehr naturnahe Mischwälder anstelle von Wirtschaftswäldern – eben ein Velbert zum Wohlfühlen, zukunftssicher für alle Bürger."

