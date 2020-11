Im Rahmen der Stadtanzeiger-Serie mit dem Demenznetz Velbert informiert Astrid Kothe-Matysik, Leitung des Begegnungs- und Servicezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg, über die Themen "Beratung, Begegnung und Kontakte":

"Seit 1979 gibt es das ,Begegnungs- und Servicezentrum Klippe 2 der Evangelischen Kirchengemeinde Langenberg# - kurz ,Klippe 2' genannt - in Langenberg. Über diesen Zeitraum hinweg hat es sich von der klassischen Tagesstätte für Senioren zur Anlaufstelle im Quartier für bürgerschaftlich Engagierte, Kreative, Kontaktfreudige, Ratsuchende und Menschen mit Unterstützungsbedarf entwickelt. Mit bunter Themenvielfalt ist es ein wesentliches Anliegen der Klippe 2, Anlaufstelle für Bürger ab 60 Jahre zu sein.

Gemeinsam Lösungsansätze

entwickeln

Wie kann ich den Übergang vom Beruf ins Rentenalter gut gestalten? Über diese Frage haben sich zum Beispiel die ZWAR-Gruppen in der Klippe 2 zusammen gefunden. Wo finde ich Unterstützung für meine pflegebedürftigen Eltern? Welche Hilfen stehen ihnen zu? Gemeinsam mit Betroffenen, Kooperationspartnern vor Ort (Stadtteilzentrum Langenberg) und in der Stadt (Wohn- und Pflegeberatung) entwickeln wir Lösungsansätze. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Beratung und auf Angeboten für Menschen mit einer Demenz und ihrer Angehörigen. So gibt es eine Demenzsprechstunde; ein Betreuungs-Cafe; den Gesprächskreis für pflegende Angehörige und Schulungsangebote. Das Demenznetz Velbert trifft sich mehrmals im Jahr in der Klippe 2, um Informationen auszutauschen und verschiedene Angebote zum Thema zu vernetzen.

Freiwillige Helfer

werden benötigt

Die Klippe 2 benötigt zurzeit freiwillige Helfer, die sich zur Entlastung von Angehörigen um die Betreuung dementer Menschen kümmern. Sie erhalten zur Vorbereitung auf ihre Aufgabe eine Grundlagenschulung. Weitere Inhalte können im Verlauf folgen.

Die Corona-Pandemie, der Lockdown und wieder drastisch steigende Infektionsraten wirbeln einiges durcheinander. Vorschriften, an die wir uns halten müssen, wechseln im 14-Tage-Rhythmus. So ist es sinnvoll, sich vorab zu erkundigen, welche Angebote aktuell in der Klippe 2 stattfinden können. Interessierte können sich unter Tel. 0205/2734 melden.

Information: Das Demenznetz Velbert ist ein Zusammenschluss vieler in Velbert tätiger Einrichtungen und Akteure, die rund um das Thema helfen, beraten, informieren und vermitteln. Nähere Infos erhalten Interessierte bei Astrid Kothe-Matysik (Projektkoordination) unter Tel. 02052/2734.

