Ein Blumengeschäft in der Voerder Straße sowie ein weiteres geschäft in der Voerder Straße in Ennepetal war Ziel eines Einbruchs.

In der Zeit von Montag, 30. Dezember, 18.30 Uhr bis Dienstag, 31. Dezember, 7.30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter die Eingangstür eines Blumengeschäftes in der Voerder Straße aufzuhebeln.

Täter geflüchtet

Sie gelangten nicht in das Objekt und flüchteten unerkannt.

Etwa im selben Zeitraum - von Montag, 30. Dezember, 18.30 Uhr bis Dienstag, 31. Dezember,10 Uhr - fand ein weiterer Einbruchversuch in einem Geschäft an der Voerder Straße statt. Auch hier misslang der eigentliche Bruch und die Täter entkamen unerkannt.