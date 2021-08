Bochum (ots)

Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs und gestürzt - ein 59-jähriger Wattenscheider ist bei einem Alleinunfall in Bochum verletzt worden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

In der späten Freitagnacht (13. August, 23.30 Uhr) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Rottstraße 36 in der Bochumer Innenstadt gerufen. Der Fahrer eines Leih-E-Scooters soll gestürzt sein und sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach Zeugenaussagen war ein 59-jähriger Wattenscheider mit dem E-Scooter auf der Rottstraße in Richtung Alleestraße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand ist auf Höhe des Kreisverkehrs durch eine Bodenwelle auf die Fahrbahn gestürzt. Der Mann lehnte eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ab und entfernte sich zu Fuß auf der Alleestraße stadteinwärts.

Die Polizeibeamten trafen ihn auf der Alleestraße an. Da der Verdacht bestand, dass der Wattenscheider alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Bochum