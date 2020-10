Am heutigen 25. Oktober, gegen 8 Uhr, kam es in Bochum-Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall.



Eine 25-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem Auto auf der Heidestraße in Richtung Bochumer Straße und wollte nach links auf diese abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger Herne mit der Straßenbahn der Linie 302 auf der Bochumer Straße in Richtung Bochum-Innenstadt.



Trotz einer Vollbremsung des Straßenbahnfahrers kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 25-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei geschätzten 7000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich bis 9.45 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Pressestelle : Polizei Bochum