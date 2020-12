Die Zahl der Bochumerinnen und Bochumer mit Corona, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist auf dem Höchststand.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Die Stadt hat am Mittwoch (9.12. - Stand 14 Uhr) 69 weitere bestätigte Fälle gemeldet. Damit sind insgesamt 834 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich mit dem Virus infiziert. 99 Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt - acht mehr als am Dienstag (8.12.). 22 davon liegen auf der Intensivstation. Ein Großteil wird künstlich beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 150.

Zwei größere Corona-Infektionsherde in Bochum

Ein Stadtsprecher hat außerdem zwei größere Infektionsherde in Bochum bekannt gegeben. Im Marienhospital in Bochum-Wattenscheid sind 22 Patientinnen und Patienten und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie werden auf die Isolierstation im St. Josef-Hospital verlegt.

Außerdem wurden in der Augusta-Kurzzeitpflege in Bochum Linden wurden 15 Gäste und sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet. Das war das Ergebnis eines flächendeckendes Screenings. In Beiden Einrichtungen wird jetzt großflächig auf Corona getestet.

Quelle: Radio Bochum