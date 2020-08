Ob in der Freizeit, im Beruf oder in der Schule, Bücher gehören zum alltäglichen Leben. Mit einem Leseausweis der Stadtbücherei Wesel kann schon für kleines Geld ein großer Bücher- und Zeitschriftenbestand genutzt werden. Zusätzlich dazu bietet die Stadtbücherei Wesel die Fernleihe an. Viele Bücher, die irgendwo in Deutschland in einer Bibliothek stehen, können über die Fernleihe bestellt und ausgeliehen werden.

Das sind alle Arten von Büchern: Romane, wissenschaftliche Sachbücher oder auch seltene und teure Fachliteratur. Daneben können auch Aufsätze aus Fachzeitschriften für den privaten oder wissenschaftlichen Gebrauch über die Fernleihe bestellt werden.

Fernleihe-Kosten

Eine Fernleihe kostet pro Buch 4 Euro, für eine Kopie eines Zeitschriftenartikels müssen 2,50 Euro bezahlt werden. Für Studierende und Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Facharbeiten Fernleihen bestellen, halbieren sich die Kosten.

Eine Fernleihbestellung kann sowohl in der Stadtbücherei als auch von zu Hause über die Homepage der Stadtbücherei Wesel aufgegeben werden. Notwendig sind ein gültiger Leseausweis und eine TAN, die kostenlos in der Bücherei angefragt werden kann.

In der Regel können die Bücher für vier Wochen ausgeliehen, die Zeitschriftenaufsätze als Kopie sogar ganz behalten werden. Die Rücksendung an die besitzende Bibliothek übernimmt die Stadtbücherei Wesel. Weitere Informationen unter www.wesel.de/fernleihe und 0281/203-2383.